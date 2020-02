Napoli-Lecce, i voti ai tecnici - Gattuso sfortunato, Liverani trionfa

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorpresa al San Paolo, dove il Lecce fa l'impresa e batte il Napoli per 3-2. Una partita emozionante: gli azzurri sprecano tanto nel primo tempo e vanno sotto a causa della rete di Lapadula, poi pareggiano grazie a Milik a inizio ripresa. Ancora Lapadula e Mancosu fanno volare i giallorossi, inutile il gol nel finale di Callejon.

Gennaro Gattuso 6 - Difficile attribuire responsabilità all'allenatore al termine di una partita giocata a tratti bene dal Napoli. Gli azzurri hanno sprecato l'impossibile nei primi 20' e si sono ritrovati addirittura sotto al termine della prima frazione. Nella ripresa è emersa la solita fragilità difensiva: tanti, troppi errori dei singoli e del collettivo. Era una ghiotta occasione per conquistare la terza vittoria consecutiva e dimostrare di essere guariti, è arrivata una battuta d'arresto dolorosa e inattesa.

Fabio Liverani 7 - Il suo Lecce continua a impressionare, soprattutto in trasferta. Una squadra che gioca a viso aperto, con coraggio, e che sa cosa fare. Merito del lavoro del tecnico che ha riportato i salentini in Serie A e che sta facendo di tutto per mantenere la categoria. La società gli ha dato una mano a gennaio, rinforzando il centrocampo con tre elementi di grande esperienza e spessore come Deiola, Barak e Saponara. Ha avuto il merito di recuperare Lapadula, che sembra essere tornato quello di Pescara. Decide la partita con l'ingresso in campo di Mancosu.