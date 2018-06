Napoli-Leno, c'è l'intesa. trattativa a oltranza col Bayer Leverkusen

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue la trattativa tra il Napoli e il portiere tedesco Bernd Leno, 26 anni, di proprietà del Bayer Leverkusen. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con l'estremo difensore classe '92 fresco di esclusione dal Mondiale c'è da tempo una intesa sulla base di un quadriennale da 1.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Manca, però, l'accordo col club teutonico: il Napoli non è disposto ad offrire più di 15-18 milioni di euro per il portiere, la richiesta iniziale delle aspirine è di 25 milioni di euro. L'alternativa è Salvatore Sirigu del Torino.