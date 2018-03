Napoli, Leno in pole. Piace Perin, occhio a Mignolet

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine de Il Mattino il Napoli lavora per cercare il sostituto di Reina, che in estate passerà al Milan. In pole c'è Leno del Bayer Leverkusen, ma il portiere ha una clausola da 28 milioni di euro. Per questo motivo il club di De Laurentiis sonda altri nomi, come Mattia Perin del Genoa: il patron azzurro è pronto ad un investimento importante per strappare il sì del club rossoblù. Attenzione anche a Mignolet del Liverpool.