Napoli-Leno, l'intermediario: "Gli azzurri hanno chiesto informazioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Parisi, intermediario nel possibile affare tra Berndt Leno e il Napoli, è stato intervistato da Radio CRC circa le ultime indiscrezioni che vorrebbero il portiere in odore di addio con il Bayer Leverkusen. "Leno all’Atletico Madrid non mi risulta. Il Napoli ha chiesto informazioni e queste sono state date, poi sta alla società decidere cosa fare. Che sia sì o che sia no, sono certo che il Napoli si farà sentire e questa comunicazione non è arrivata né in un senso, né nell'altro".