Napoli-Leno, l'intermediario: "Inutile nascondersi, agli azzurri piace"

Fabio Parisi, intermediario per l’Italia di Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen nel mirino del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli: “Tempo fa il Napoli ha preso informazioni su Leno, al club azzurro piace ed è inutile nascondersi, ma i partenopei sono interessati anche ad altri profili. Se dovesse decidere di affondare il colpo per il tedesco vedremo come muoverci”.