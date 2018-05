Napoli-Leno, l'intermediario: "Trattativa ancora in piedi"

Fonte: tuttonapoli.net

Fabio Parisi, intermediario in Italia per l’affare Bernd Leno, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: “Stiamo lavorando su un possibile accordo tra Leno e il Napoli, discutiamo i diritti d’immagine. Se ci sarà accordo tra le parti passeremo al Bayern Leverkusen, tentando di abbassare il costo della clausola (28 milioni, ndr), arrivando a una cifra gradita a De Laurentiis. Servirà qualche altro giorno, la trattativa è assolutamente in piedi e si cercherà di chiudere prima della partenza del giocatore per in ritiro con la Germania in vista dei Mondiali. Arrivo di Rui Patricio e Leno insieme? Assolutamente no, non credo sia un’ipotesi percorribile”.