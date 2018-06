Napoli-Leno, Voller: "Partirà solo alle nostre condizioni"

© foto di Federico Gaetano

Dalle pagine della BILD Rudy Voller, ds del Bayer Leverkusen, ha fatto il punto sulle voci di mercato che vogliono Bernd Leno obiettivo forte del Napoli per la porta: Sia chiaro, una partenza di Leno ci sarà soltanto alla nostre condizioni. Siamo in perenne contatto con gli agenti del giocatore. Il Napoli voleva già prenderlo nel 2017, ma all'epoca non avevamo un'alternativa valida ed è rimasto con noi. Sapevamo che la voglia di andar via per Leno sarebbe potuta emergere nuovamente, cosi abbiamo preso un successore di alto livello come Hrádecký".