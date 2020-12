Napoli, limitata una bellissima Real Sociedad: obiettivo primo posto raggiunto

vedi letture

Il Napoli raggiunge i sedicesimi di Europa League, chiudendo al primo posto un girone risultato molto più difficile del previsto. Gli azzurri di Rino Gattuso raggiungono così il primo mini-obiettivo stagionale, rimediando al ko iniziale inatteso con l'AZ e onorando la prima allo Stadio Diego Armando Maradona con una prestazione per gran parte del match molto sofferta in cui tutti nelle difficoltà si sacrificano e giocano da collettivo. Merito anche della Real Sociedad, capace di mettere sotto per lunghe fasi gli azzurri, confermando una grande organizzazione di gioco ma anche diversi limiti sotto porta che solo nel finale portano all'1-1 (ma sarebbero passati ugualmente per l'inatteso ko dell'AZ, rimasto in 10, col Rijeka).

Il compito degli azzurri è stato facilitato da Piotr Zielinski: il polacco, confermando l'ottimo momento, nel momento di massima spinta degli spagnoli sugli sviluppi di una palla inattiva ha trovato un gran destro da fuori che ha incanalato il girone verso gli azzurri. Ed il primo posto sarà preziosissimo nel sorteggio di lunedì dei sedicesimi: il Napoli eviterà le più forti retrocesse dalla Champions, le big inglesi, anche se non mancano le insidie anche tra le non teste di serie, a partire da Benfica, Lille e Salisburgo. Non potrà ovviamente essere abbinata alla Real Sociedad, già affrontata nel girone: gli spagnoli hanno confermato anche ieri che saranno una grande insidia per tutte le big della competizione.