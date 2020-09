Napoli, lista Serie A: fuori Younes e Malcuit: aggiunto Ciciretti

Per il Napoli è arrivato il momento di fare delle scelte anche per la compilazione della lista federale (17 giocatori più 4 formati in Italia, più 4 del settore giovanile e infiniti Under 22), in attesa più avanti poi di quella Uefa che è ancora più stringente (17 elementi più 4 formati in Italia, 4 del settore giovanile e Under 21). Sul sito della Lega Serie A è stata pubblicata la lista del Napoli.

Il club azzurro deve fare i conti con una rosa extra-large e nonostante Osimhem negli Under 22 e l'inserimento del prodotto delle giovanili Contini al posto di Karnezis come terzo portiere, sono tanti gli azzurri fuori lista in attesa della cessione. Al momento, infatti, ai 17 elementi il Napoli può aggiungere Meret, Hysaj, Di Lorenzo e Politano come prodotti formati in Italia e Contini, Luperto, Palmiero ed Insigne prodotti del settore giovanile

PORTIERI

Alex Meret (1)

Nikita Contini (16)

David Ospina (25)

DIFENSORI

Mario Rui (6)

Sebastiano Luperto (13)

Nikola Maksimovic (19)

Giovanni Di Lorenzo (22)

Elseid Hysaj (23)

Kalidou Koulibaly (26)

Faouzi Ghoulam (31)

Amir Rrahmani (33)

Kostas Manolas (44)

CENTROCAMPISTI

Diego Demme (4)

Luca Palmiero (5)

Fabian (8)

Eljif Elmas (7)

Piotr Zielinski (20)

Stanislav Lobotka (68)

ATTACCANTI

Victor Osimhen (9)

Hirving Lozano (11)

Dries Mertens (14)

Amato Ciciretti (18)

Matteo Politano (21)

Lorenzo Insigne (24)

Andrea Petagna (37)