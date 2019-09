Napoli-Liverpool, le probabili formazioni: dubbi sulla posizione di Insigne

Fonte: Dal nostro inviato a Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un paio di ballottaggi per Carlo Ancelotti, un paio di assenze pesanti per Jurgen Klopp. Sono alcun degli ingredienti che hanno caratterizzato la vigilia di Napoli-Liverpool, gara d'esordio per entrambe le squadre nella Champions League 2019/20. I campioni d'Europa in carica si presenteranno al San Paolo senza Origi, Clyne, Alisson e Keita, ma con una squadra pressoché già scritta e soprattutto con il confermatissimo tridente Salah-Firmino-Manè. L'unico dubbio riguarda le condizioni fisiche del terzino sinistro Robertson, non al meglio fisicamente: non dovesse recuperare, ecco che Klopp potrebbe adattare Milner.

Un paio di dubbi di formazione in casa Napoli. Dopo il turnover contro la Sampdoria, tornano dal primo minuto Manolas, Allan e Insigne, anche se c'è qualche dubbio sul posizionamento del capitano. Dovesse giocare esterno a sinistra, spazio in attacco a Mertens e Llorente. Se invece Insigne giocherà tra i due d'attacco, sulla corsia mancina verrà confermato Zielinski. In difesa sulla corsia destra ballottaggio tra Di Lorenzo e Maksimovic.

Le probabili formazioni