Napoli-Liverpool, sorpresa Maksimovic: sarà 3-5-2 in fase di possesso

Carlo Ancelotti cambia ancora. Altre variazioni nella formazione titolare, con Hamsik confermato in cabina di regia. La sorpresa più grossa è quella legata all'esterno destro, con Mario Rui presente - sarà squalificato contro il Sassuolo - mentre Hysaj sarà in panchina per fare spazio a Maksimovic. Un 4-4-2 che può diventare anche 3-5-2 in fase di possesso, con Rui avanzato sulla sinistra e trio difensivo con Maksimovic, Albiol e Koulibaly. Nessuna novità in avanti, con Mertens fuori per Insigne e Milik in campo.