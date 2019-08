Napoli, Llorenta aspetta il club azzurro: l'offerta viola non preoccupa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine de Il Mattino, Fernando Llorente aspetta il Napoli. Per l'attaccante spagnolo, svincolato dopo l'esperienza al Tottenham, il club azzurro sembra essere in pole, anche se ieri l'intermediario Franck Trimboli ha incontrato la Fiorentina. L'intesa con il Napoli pare a prova di rilancio viola, a patto che De Laurentiis non mandi all'aria il lavoro fatto da Giuntoli, visto che, come ammesso dallo stesso presidente del Napoli, in casa azzurra ci sono visioni diverse delle operazioni di mercato.