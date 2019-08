© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' Fernando Llorente l'unica vera alternativa a Mauro Icardi, nel caso in cui quest'ultimo dovesse resistere alle avances azzurre e pronunciare un 'no' definitivo. Ma, proprio perché bisogna attendere una risposta da Maurito, è in stand-by quest'altra operazione. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.



La situazione - Resta in stand by, invece, Fernando Llorente. Nelle ultime ore s’è movimentato il mercato intorno al suo nome. Oltre a Napoli, Fiorentina e Lazio, nelle ultime ore si aggiunta anche l’Inter che potrebbe ingaggiare l’attaccante spagnolo. Giuntoli gli ha chiesto di pazientare almeno fino a domani sera, prima di valutare altre proposte. Llorente resta soltanto l’alternativa a Icardi.