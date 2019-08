Napoli, Llorente disposto ad abbassare le pretese. Dipende da Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fernando Llorente accetterebbe di buon grado di tornare in Italia e trasferirsi a Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'attaccante spagnolo sarebbe anche disposto a rivedere la richiesta d'ingaggio inziale (4 milioni per tre anni), portandola a 2,5 milioni con la stessa durata. Qualora Mauro Icardi decidesse di non accettare la corte di De Laurentiis, ecco che Giuntoli potrebbe sferrare l'assalto decisivo all'ex Juventus, svincolato dopo l'esperienza con la maglia del Tottenham.