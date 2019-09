© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il proprio profilo Twitter, il nuovo attaccante del Napoli, Fernando Llorente, ha affidato le prime sensazioni sul suo ritorno in Italia: "Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la squadra del Napoli! Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, ed io farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi avete dimostrato. Forza Napoli".

Lo spagnolo ha inoltre salutato i tifosi del Tottenham: "Dopo due stagioni meravigliose, oggi dico arrivederci al Tottenham. È stato un piacere indossare questa maglia e ovunque andrò ci sarà sempre spazio nel mio cuore per il Tottenham e per i suoi tifosi. Vi auguro il meglio per questa stagione e per il futuro!".