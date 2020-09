Napoli, Llorente ha detto no allo Spezia. Intanto Pirlo valuta se riportarlo alla Juventus

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Fernando Llorente ha detto no alla proposta arrivata nelle ultime ore da parte dello Spezia. Lo spagnolo aspetta che il Napoli lo liberi gratuitamente per poi approdare al Benevento, altrimenti potrebbe anche decidere di restare fino a scadenza sperando che Gattuso lo reintegri in rosa. Qualche timido segnale è arrivato anche dalla Juventus, con Pirlo ed il club che starebbero valutando la possibilità di riportarlo in bianconero.