Napoli, Llorente multato 60mila euro per una partita a padel: ha violato le norme anti-Covid

Una partita a Padel può costare 60mila euro? Per Fernando Llorente evidentemente sì. L'attaccante del Napoli infatti, è stato multato dal club azzurro perché lo spagnolo avrebbe disputato un match con un amico violando il protocollo interno anti-Covid che la società si è imposta per evitare problemi legati al Coronavirus. Dunque una multa salatissima non tanto per la partita, quanto per aver violato le norme interne per evitare nuovi contagi all'interno del gruppo squadra. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.