Napoli, Llorente: "Quando ti chiama Ancelotti ti convince subito a dire sì"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fernando Llorente, neo attaccante del Napoli, durante la sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche di come è stato convinto a scegliere il club azzurro: "Quando ti chiama uno come Ancelotti, subito ti convince. E' veramente un grandissimo, ha allenato le migliori squadre e volevo lavorare per lui".