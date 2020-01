© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli ha definitivamente tolto Fernando Llorente dal mercato. Come riporta Tuttosport, il club partenopeo avrebbe infatti respinto gli assalti di Barcellona e Inter perché non si fida delle condizioni fisiche dell'infortunato Dries Mertens. Per Llorente, finora, si contano quattro gol e un assist in 24 presenze stagionali con la maglia azzurra.