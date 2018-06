Napoli, lo Shendong offre ad Hamsik 39 mln in tre anni. Contatto per Praet

© foto di Federico De Luca

Marek Hamsik e il Napoli, una storia d'amore che può davvero finire: secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l'offerta più ricca pervenuta al centrocampista slovacco è quella dello Shendong Luneng, 13 milioni di euro a stagione per tre anni. Il Napoli non fa sconti sui 30 milioni chiesti per il cartellino, in una trattativa non certo semplice. Ma intanto cerca alternative: il club azzurro avrebbe parlato con la Sampdoria di Dennis Praet, nel mirino anche della Juventus. Tra le prime scelte resta Fabian Ruiz, con il Betis Siviglia che però non vuoel mollare la presa.