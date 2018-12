Napoli, lo United offre 103mln per Koulibaly: De Laurentiis dice no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola scrive di un'offerta monstre del Manchester United per Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli. "Koulibaly: 103 milioni!", il titolo nel taglio basso della prima pagina che sottolinea come i red devils abbiano offerto quella cifra per acquistare il calciatore. Aurelio De Laurentiis, però, ha immediatamente rifiutato la proposta del club inglese.