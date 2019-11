© foto di J.M.Colomo

Torna di moda il nome di Stanislav Lobotka per il Napoli. Se gli azzurri passeranno il turno in Champions League (la strada è spianata) e riusciranno a mettersi in carreggiata anche in campionato è probabile che Aurelio De Laurentiis possa fare un regalo ad Ancelotti a gennaio e il nome del giocatore del Celta Vigo è il primo della lista. Ha una clausola da 50 milioni ma come riporta il Corriere dello Sport il prezzo potrebbe essere inferiore.