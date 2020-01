Napoli, Lobotka all'ultima col Celta: Gattuso lo attende dopo l'Inter

Con i centrocampisti contati ed Allan pronto ancora ad adattarsi da vertice basso, il Napoli si avvicina alla sfida contro l'Inter. Gattuso non può che andare avanti con quello che ha, poi sin da martedì attenderà novità sulla chiusura del trasferimento di Stanislav Lobotka. Oltre che di un centrocampista in più, numericamente nel passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3, il tecnico dall'inizio è stato chiaro con la società sulle caratteristiche necessarie per dare un senso al ritorno al vecchio modulo sarriano. Viste le difficoltà sul mercato di gennaio, lo slovacco del Celta Vigo - da un paio di stagioni nel mirino del Napoli - è il prescelto, avendo buoni tempi di gioco e gestione del pallone, pur non essendo il classico play alla Jorginho.

Forte dell'accordo col giocatore che spinge per l'addio, il Napoli ha aumentato l'offerta ma raggiungendo i 20mln solo con i bonus (18mln più 2). Il Celta Vigo chiede questa cifra come base fissa, più bonus, ma sembra più un modo per prendere tempo. Gli spagnoli sono terzultimi in Liga, hanno necessità di assicurarsi un sostituto e probabilmente far metabolizzare alla piazza l'addio di uno dei giocatori più rappresentativi. Della situazione ieri ne ha parlato anche il tecnico, Oscar Garcia, alla vigilia della sfida delicatissima contro l'Osasuna: "Ho parlato con Lobotka e domani lo farò di nuovo. Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà, perché ho bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri. Non è una situazione facile, con il mercato aperto qualcuno può pensare a sé stesso più che alla squadra". Quella di stasera può essere l'ultima di Lobotka col Celta, anche se - dopo quest'uscita così netta - sono alte le possibilità di un'esclusione.