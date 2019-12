Napoli, Lobotka è a un passo: distanza minima con il Celta Vigo

© foto di J.M.Colomo

Nella giornata di oggi il Napoli formalizzerà la sua offerta per Stanislav Lobotka, centrocampista classe '94, perno del Celta Vigo, che però già ad inizio stagione aveva ipotizzato di restare altri sei mesi e basta in Galizia, per poi provare una nuova avventura. E l'esperienza alle porte del mediano slovacco potrebbe essere proprio quella tinta d'azzurro. Anzi, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dà quasi per fatta l'operazione tra il Napoli e il Celta, sebbene tra domanda e offerta balli una differenza di circa 5 milioni di euro.



CIFRE E DETTAGLI - "Praticamente mancano soltanto le firme", scrive il quotidiano rosa, che aggiunge dei dettagli interessanti. La proposta che oggi sarà presentata agli spagnoli è di 15 milioni di euro più alcuni bonus che porterebbero l'operazione ad un costo totale di 20 milioni. Il club iberico farà la sua controproposta: 25 milioni di euro, la metà della clausola rescissoria, per lasciar partire il suo regista. E non dovrebbe essere un problema per il Napoli colmare la differenza con altri bonus. Sarebbe già stato stabilito anche l'ingaggio: 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Per La Gazzetta dello Sport l'operazione è quasi chiusa: così il Napoli avrebbe il suo rinforzo a centrocampo.