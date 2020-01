© foto di J.M.Colomo

Giornata importante per il futuro di Stanislav Lobotka, stando a quanto riferisce Sky, visto che il Napoli proverà a limare in modo definitivo i 5-6 milioni che ancora ci sono nella valutazione fatta del calciatore da De Laurenntis e dal Celta Vigo. Oggi a a Castel Volturno avverrà un nuovo faccia a faccia tra Giuntoli e gli agenti del centrocampista slovacco, che a sua volta, a Vigo, spingerà ulteriormente per una felice conclusione della trattativa e per uno sbarco in azzurro.