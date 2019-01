Il Napoli resta sulle tracce di Stanislav Lobotka. Il Mattino scrive però che al momento è tutto fermo per il centrocampista slovacco del Celta Vigo: il club azzurro ha fatto un sondaggio dopo averlo già monitorato in estate ma non c'è stato seguito. In Premier League si muovono per lui Bournemouth e Leicester: la richiesta è di 25 milioni di euro.