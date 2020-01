© foto di Raimondo De Magistris

Trattativa in corso. Stanislav Lobotka è molto vicino al Napoli e nei prossimi giorni dovrebbe diventare il nuovo regista della squadra di Gennaro Gattuso. Dopo aver raggiunto un accordo col ragazzo, il club partenopeo è ora in trattativa col Celta Vigo per un'operazione complessiva di poco inferiore ai 20 milioni di euro.

I contatti vanno avanti, ma c'è molta fiducia sulla chiusura dell'affare in questa finestra di calciomercato. A conferma di ciò anche un indizio social: Lobotka su Instagram ha iniziato a seguire il profilo della SSC Napoli. In basso la foto.