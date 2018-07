Napoli, Lombardo: "Ghoulam torna dopo la sosta, Younes a fine anno"

Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A differenza di quanto scritto da qualcuno, Ghoulam non ha fondamentalmente niente di grave, aveva una struttura fissa che teneva la rotula legata ed ora ha dei punti. Quando questi punti saranno rimossi, potrà cominciare la preparazione. È relativamente da parecchio che non si allena, è stato comunque disponibile nelle ultime partite con Sarri, è presumibile che lo si abbia al 100% dopo la prima sosta".

Su Meret: "Si tratta di un’operazione semplice, è una frattura al braccio che può capire a chiunque. È stata applicata una piccola placca, ma serve per far sì che la calcificazione attecchisca prima. In ogni caso Meret sta per tornare e farà qui la preparazione".

Su Younes: "Purtroppo ha un infortunio più grave perché ha rotto il tendine di Achille, ma è qui. Speriamo possa essere a disposizione entro la fine dell’anno”.