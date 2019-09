Napoli, Lozano: "Adoro l'ambiente, adoro la gente, adoro giocare qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hirving Lozano, dopo la partita di ieri, ha parlato ai microfoni di ESPN dei primi tre punti raccolti in Champions League grazie al successo sul Liverpool: "E' stata una grande vittoria, la squadra si è comportata bene, e avevamo buone sensazioni in casa nostra. Bene aver preso tre punti contro il Liverpool. Dobbiamo sempre dare il massimo, ringrazio Dio per questi punti. L'allenatore mi ha chiesto di impegnare i due centrali avversari, erano molto forti. Personalità contro i campioni d'Europa? Si, stata una prova molto buona in una partita di Champions, stiamo lavorando. San Paolo? Prezioso, adoro l'ambiente e la gente, adoro essere e giocare qui".