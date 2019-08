Napoli-Lozano, avanti con fiducia. Si discute degli sponsor del messicano

© foto di Imago/Image Sport

Trattativa avviata. E in discesa, perché Hirving Lozano ha già dato piena disponibilità a un trasferimento al Napoli e ha anche già raggiunto un accordo sull'ingaggio, per una cifra intorno ai quattro milioni di euro. Inoltre, c'è una clausola da 42 milioni di euro che può liberare il calciatore dal PSV Eindhoven e proprio su quella clausola De Laurentiis farà leva per sbloccare l'affare.

Però, scrive il 'Corriere dello Sport', per chiudere l'affare servirà ancora un po' di tempo. Perché il discorso verte in questo momento sui diritti d'immagine, visto che Lozano è il giocatore messicano più rappresentativo e ha ricchi contratti di sponsorizzazione. Le parti ne stanno discutendo in questi giorni, ma c'è fiducia: adesso il Chucky è in cima alla lista.