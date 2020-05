Napoli, Lozano come il Chicharito Hernandez? Adesso ci pensa il Manchester United

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dal Messico rimbalzano voci di un interesse da parte del Manchester United per Hirving Lozano, attaccante in uscita dal Napoli dopo un anno di molte ombre e pochissime luci. I Red Devils avrebbero intenzione di provare ad acquistarlo perché in passato l'acquisto di Chicharito Hernandez fruttò molto in termini di marketing e quello di Chucky potrebbe avere un riscontro simile visto che in patria l'attaccante azzurro viene considerato la stella della Nazionale.