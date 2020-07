Napoli, Lozano di rincorsa: adesso la conferma passa dal veto di Gattuso

Sono in netto rialzo le quotazioni di Hirving Lozano in casa Napoli, con gli azzurri che adesso stanno pensando a confermarlo dopo un inizio decisamente difficile. L'obiettivo del club è quello di rivalutarlo e rilanciarlo, anche perché, nel caso in cui dovesse arrivare la cessione nessuno ha intenzione di rimetterci. A decidere sarà Gattuso, che in questo finale di stagione continuerà a testarlo per poi prendere la decisione finale sul futuro del messicano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.