© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hirving Lozano è pronto a cominciare la sua nuova avventura italiana. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il giocatore messicano è stato accolto - tra le altre cose - anche dalla telefonata di Carlo Ancelotti e del figlio Davide che gli hanno dato il benvenuto. Oggi, dopo l'incontro con ADL nella sede della Filmauro per la firma sul contratto, Lozano raggiungerà Napoli per aggregarsi ai suoi nuovi compagni.

