Napoli-Lozano, il ds del Pachuca: "Lo United lo segue da tempo"

© foto di Imago/Image Sport

Quello di Hirving Lozano è uno dei nomi più caldi per il mercato in casa Napoli. La redazione di Gonfialarete.com ha contattato Marco Garcés, ds del Pachuca che ha venduto Lozano al PSV nell’estate del 2017.

Quando avete capito, al Pachuca, la cui maglia è l’unica di una squadra messicana indossata dal Chucky prima di trasferirsi in Europa, che Lozano sarebbe diventato una stella internazionale? “È difficile rispondere a questa domanda perché Lozano non ha avuto un rendimento così devastante a livello giovanile e nelle categorie inferiori. Era troppo piccolo da ragazzino, sia di peso che di statura, ed è stato crescendo, negli anni, che lui ha costruito passo dopo passo la sua carriera di calciatore. Mi spiego: nell’Under 20 faceva la differenza più di quanto aveva fatto nell’Under 17, con la prima squadra più di quanto avesse fatto con l’Under 20 e con la Nazionale più di quanto avesse fatto con la prima squadra. Ogni volta che saliva di livello, il livello del suo gioco cresceva progressivamente”.

E adesso? Siete ancora in contatto col vostro ragazzo? “Sì, anche se non così frequentemente ci teniamo in contatto con Hirving, specie perché sta continuando a studiare telematicamente presso l’università che abbiamo qui e abbiamo ancora degli accordi per alcune cose da fare insieme come iniziative, interviste, accordi commerciali su alcune magliette e altre cose di questo tipo”.

PSG, Napoli e soprattutto Manchester United, che è un club con cui, non è un segreto, lei ha ottimi rapporti: quale sarà il prossimo club del Chucky? “Non so cosa possa esserci di preciso nel futuro di Hirving, dovrà decidere con il suo procuratore e anche con la sua famiglia che so essere sempre molto influente nelle sue scelte, in cui ha sempre grande voce in capitolo. Quale sarà la sua prossima squadra? Quello che posso dirvi sul Manchester United è che so per certo che lo tengono in grande considerazione, ma non da oggi. Conoscono il calciatore già da molti anni, non solo da quando gioca al PSV, e sanno benissimo da sempre che livelli potrà raggiungere".