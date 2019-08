Napoli, Lozano in rotta col PSV e per James resta solo la pista Ancelotti

© foto di Imago/Image Sport

A piccoli passi, contando in entrambi i casi sulla forte volontà dei giocatori, il Napoli va avanti per James Rodriguez e Hirving Lozano, senza tralasciare quanto accade ad Icardi o ad altre opportunità di mercato. Per il colombiano lo scenario attuale è quello probabilmente immaginato dal Napoli già da qualche settimana: il Real Madrid non lo cede all'Atletico Madrid che tra l'altro non è così forte sul giocatore come trapelato dalla stampa spagnola: "James? La nostra squadra è forte così - ha detto ieri il presidente Enrique Cerezo a Kiss Kiss Napoli - e crediamo di essere già competitivi come siamo per tutte le competizioni. La rosa è chiusa. Nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà domani, ma posso dire solo che la rosa è già fatta". Anche per questo il Napoli resta in attesa, fiducioso che il Real possa più avanti aprire al prestito con diritto di riscatto e non tenere il giocatore in esubero, considerando già l'incredibile abbondanza in attacco e che è vicino anche un altro trequartista come Van de Beek.

Altro pallino di Ancelotti è Hirving Lozano e negli ultimi giorni la situazione del messicano col PSV è precipitata. Prima l'uscita dalla Champions al secondo turno preliminare di Champions, poi una sostituzione che - secondo la stampa olandese - ha portato il giocatore a litigare col tecnico Van Bommel. Un ulteriore indizio è arrivato ieri con l'esclusione dal match d'esordio in campionato: l'attaccante classe '95, stella della squadra che l'anno scorso ha chiuso la stagione con 21 gol e 12 assist, è rimasto in panchina per tutta la gara. Nel post-partita il tecnico ha limitato la questione ad una scelta tecnica, ma al di là dei rapporti personali potrebbe esserci stata anche l'indicazione del club di non rischiare un giocatore nel momento di una trattativa in corso che può entrare nel vivo da un momento all'altro.