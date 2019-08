Fonte: dall'inviato Antonio Gaito

Oggi per Hirving Lozano, nuovo attaccante del Napoli, è stata la giornata delle presentazioni in conferenza stampa. Parlando delle differenze tra Eredivisie e Serie A, l'ex PSV ha così dichiarato: "Il gioco qui è molto differente, è migliore, più veloce, più duro. Ovviamente bisogna lavorare e saranno importanti i consigli del mister, io sono qui per migliorare".