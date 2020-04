Napoli, Lozano in uscita: il club vuole abbassare il monte ingaggi

Hirving Lozano è sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport il messicano, che in questa sua prima stagione non ha convinto, dovrebbe lasciare l'Italia in estate, visto anche che senza qualificazione in Champions League i partenopei dovranno abbassare il monte ingaggi.