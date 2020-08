Napoli, Lozano in uscita: senza offerte adeguate possibile una cessione in prestito

vedi letture

Hirving Lozano sul mercato. Il Napoli, dopo aver pagato il messicano un anno fa 38 milioni di euro più bonus, è pronto a cedere l'ex PSV perché non rientra nei piani tattici di Gattuso. Non sarà facile però rientrare dell'investimento fatto un anno fa e per questo motivo - spiega 'Il Mattino' - qualora non dovessero arrivare offerte all'altezza possibile una cessione in prestito.