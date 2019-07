Napoli, Lozano l'unica alternativa a James. C'è da ammorbidire Raiola

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul mercato in entrata del Napoli, ribadendo come l'obiettivo numero uno sia solo e soltanto James Rodriguez. La grande alternativa si chiama Hirving Lozano del PSV, giocatore già sondato da tempo. L'unico problema sta nei rapporti non idilliaci tra il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis e il procuratore dell'esterno messicano, Mino Raiola. I dissapori sono da far risalire alla resa del super-agente sui diritti d'immagine di Manolas. Un tema che negli ultimi anni la fa spesso da padrone in casa Napoli.