Napoli, Lozano libera Verdi al Torino: le cifre dell'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca ancora l'ultimo tassello, poi Simone Verdi sarà un giocatore del Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport Ancelotti aspetta l'arrivo di Lozano. Solo dopo l'acquisto del messicano il tecnico darà il via libera per la cessione dell'ex Bologna. Verdi - si legge - si trasferirà in granata in prestito biennale oneroso (10 milioni di euro), con riscatto obbligatorio fissato nel 2021 a 10 milioni.