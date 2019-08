Napoli, Lozano non esclude James. Senza dimenticare il sogno Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Manolas, i tifosi del Napoli aspettano il colpo in attacco. Presto potrebbe arrivare Hirving Lozano, talento messicano del PSV che il club azzurro sta seguendo ormai da settimane. Lozano non si allena con il club olandese, la settimana prossima potrebbe essere in Italia per sostenere le visite con il club azzurro. Lozano è un giocatore perfetto per il modo di giocare di Ancelotti e potrebbe integrarsi alla perfezione nell'attacco azzurro. Con lui finirà il mercato del Napoli? Probabilmente no, visto che De Laurentiis potrebbe regalare un altro colpo negli ultimi giorni di mercato: tutti gli indizi portano a James Rodriguez, trequartista del Real Madrid che Carlo Ancelotti conosce benissimo. Il colombiano è una precisa richiesta del tecnico azzurro, ma il Real è un osso duro con cui trattare e nonostante il giocatore non rientri nei piani delle Merengues, trovare un accordo non sarà facile: per questo motivo la situazione potrebbe cambiare negli ultimi giorni di mercato, con il Real che potrebbe scendere a compromessi pur di non pagare il pesante ingaggio di un giocatore fuori dai piani tecnici di Zidane.

Occhio a Icardi - L'altro nome che infiamma i tifosi azzurri è senza dubbio quello di Mauro Icardi. L'attaccante, che era stato cercato dopo l'addio di Higuain, è stato messo alla porta dall'Inter, ma lui non ha nessuna intenzione di partire. Potrebbe farlo solo per la Juventus: tuttavia la trattativa appare difficile, ecco perché ogni giorno che passa aumentano le possibilità di vedere Icardi con una maglia diversa da quella nerazzurra. Occhio alla Roma, che chiede l'argentino per Dzeko, ma guai sottovalutare gli azzurri: Icardi sarebbe quel colpo che permetterebbe al Napoli di lottare fino alla fine per il titolo.