vedi letture

Napoli, Lozano: "Oggi è stato un bel giorno, qualcuno capisce il mio momento"

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, su Instagram ha commentato un articolo a lui dedicato dall'ex calciatore messicano Luis Garcia Postigo, che lo ha definito il miglior giocatore del Messico: "Fare ciò che uno ama implica uno sforzo che in pochi conoscono, che coloro che si godono una partita neanche immaginano. Oggi ho trovato nelle tue parole il riflesso quasi esatto del prezzo da pagare per perseguire il mio sogno. Mi hanno sorpreso. In queste parole ho trovato la risposta a molti interrogativi che si aggirano per la mia testa. Le tue parole sono importantissime, mi hanno dato respiro. Le terrò presente ogni volta che sarà necessario. Non puoi sapere quanto io desideri che le tue previsioni diventino realtà, continuerò a lavorare affinché così sarà. Ti ringrazio per avermi dedicato la tua colonna, oggi è stato un bel giorno da quando l'ho letta. Un giorno più tranquillo, con la gioia di sapere che c'è qualcuno che capisce il mio momento attuale. Grazie, con tutto il cuore".