Napoli, Lozano potrebbe già partire: ci pensano Valencia ed Everton

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'avventura di Hirving Lozano al Napoli potrebbe essere già molto vicina. Il messicano infatti, ha già dato mandato al suo agente Mino Raiola di trovare una nuova sistemazione, anche a titolo definitivo. Troppo poco lo spazio ottenuto con Rino Gattuso (47 minuti in A) per essere soddisfatti. Le possibilità più concrete sembrano poter essere il Valencia e l'Everton di Ancelotti. Gli azzurri, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta che permetta alla società di recuperare l'investimento estivo, non si opporrà al trasferimento. A riportarlo è Gonfialarete.com.