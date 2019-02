© foto di PhotoViews

E' un Napoli che già pensa al mercato della prossima estate quello del tandem De Laurentiis-Ancelotti. Il primo nome della lista è quello di Hirving Lozano del PSV. Secondo quanto riportato da Il Mattino nei giorni scorsi c'è stato un incontro con l'agente del giocatore, Mino Raiola, per gettare le basi in vista di giugno. L'intenzione del NApoli è quella di anticipare la concorrenza internazionale per il calciatore che ha già dato il suo ok di massima all'approdo in azzurro.