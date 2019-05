Napoli, Lozano unico obiettivo estero. Tanti nomi dalla Serie A

L'unico obiettivo del Napoli proveniente da un campionato estero sarà Hirving Lozano, già cercato con forza a gennaio incontrando un secco no da parte del PSV. Intanto Giuntoli e gli azzurri, hanno deciso di puntare forte sul mercato italiano, mettendo nel mirino giocatori come Lazzari, Di Lorenzo, Castagne, Veretout, De Paul e il ritorno dell'attaccante ceduto in prestito al Parma Roberto Inglese. A riportarlo è Radio Kiss Kiss.