© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appuntamento a lunedì tra il Napoli e l'Empoli per intavolare la trattativa per il passaggio di Giovanni Di Lorenzo dal club toscano a quello partenopeo. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, incontrerà infatti Fabrizio Corsi per iniziare a parlare, ma prima i toscani dovranno pensare a raggiungere la salvezza.

Alternativa a Trippier - Il terzino dell'Empoli rappresenta l'alternativa a Trippier del Tottenham, che costa molto di più, visto che il club inglese vuole almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire, mentre i toscani si accontenterebbero di molto meno.