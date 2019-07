© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Missione turca per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nella giornata di lunedì il dirigente del club partenopeo volerà a Istanbul per chiudere l'accordo col Fenerbahce per l'acquisto di Elmas, centrocampista macedone classe '99. L'intesa è davvero a un passo: nelle casse della società turca andranno 15 milioni di euro più tre di bonus.