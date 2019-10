Napoli, Luperto: "A Koulibaly invidio lo strapotere fisico. Sento la fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di Sky, il giovane difensore del Napoli Sebastiano Luperto parla così della prossima sfida che il Napoli affronterà, contro il Verona di Juric: "Dobbiamo ritrovare il nostro gioco, è una partita che bisogna vincere a tutti i costi, giochiamo in casa e non ci sono i presupposti per fare male, bisogna vincere questa partita".

La solidità difensiva è stata una delle piacevoli novità delle ultime gare:

"Abbiamo trovato gli equilibri giusti ma serve anche in mezzo e nella fase offensiva".

Fiducia di Ancelotti e un contratto che viene rinnovato fino al 2024: la stima nei tuoi confronti è evidente:

"La avverto e credo di ripagarla sempre sul campo, do sempre il massimo per la squadra e per la società".

Maglia numero 13, erede di Albiol e ora vice di Koulibaly: vederlo da vicino ogni giorno cosa ti fa pensare?

"È forte, uno dei migliori al mondo, sto imparando tanto da lui, mi piace rubare tutti i dettagli da un giocatore come lui. Amo il suo strapotere fisico. Di Manolas invece mi piace la grinta. Mentre a Maksimovic invidio l'abilità tattica e la visione di gioco".