Al termine del primo tempo, il difensore del Napoli Sebastiano Luperto ha parlato a DAZN: "Nazionale e posto da titolare? E' un bel momento per me, devo sfruttarlo al massimo. Ora non dobbiamo fare gli errori commessi con l'Atalanta, dobbiamo chiudere la partita quanto prima per ottenere i tre punti".