Napoli, Luperto: "Ancelotti ha mantenuto la parola. Sogno l'azzurro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giovane difensore del Napoli Sebastiano Luperto parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss del suo momento e delle prime sensazioni in questi primi giorni di ritiro con gli azzurri. Queste le sue parole: “Sta andando tutto bene, ci sono molti giovani e aspettiamo i giocatori che tornano dalle Nazionali. Ci stiamo allenando con grande professionalità. Per me allenarmi con questi campioni è di grande stimolo, ti fanno migliorare un sacco”.

La stima di Ancelotti?

"Il mio debutto è stato formidabile, il mister è stato di parola perché mi ha voluto tenere e mi ha fatto anche giocare. Per me è stata una grande soddisfazione. Lavorare con lui è qualcosa di unico, sotto tutti i punti di vista”.

La mia duttilità?

“È fondamentale nel calcio moderno saper fare più ruoli, per me è un valore aggiunto”.

La nuova coppia Koulibaly-Manolas?

"Sarà per me motivo di crescita, cercherò di rubare tanto da loro e migliorare giorno dopo giorno per arrivare ad alti livelli. Il mister vuole la difesa alta, per me è una cosa positiva perché a me piace molto giocare la palla”.

Nazionale?

"Per me è un sogno, speriamo che si realizzi. Under 21? Siamo una squadra molto giovane",

Il nuovo acquisto Di Lorenzo?

"È un giocatore molto forte sul piano fisico, spinge tanto in fase d’attacco ma anche in difesa sa fare molto bene ed è difficile da superare”.

Il prossimo campionato?

"Sembra esserci un alto livello di competitività, dobbiamo fare bene e cercare di migliorare quanto fatto lo scorso anno. Conosciamo quello che vuole il mister, il gruppo è consolidato e speriamo di fare bene”.

Napoli?

"Ormai sono sei anni che sono qui, conosco bene la passione dei tifosi azzurri".

I tifosi azzurri?

"Ora ci sono stati anche i lavori al San Paolo, speriamo che sia sempre pieno in questa stagione. Avremo bisogno di tutti i tifosi”.